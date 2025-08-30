  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Okul açılış tarihi: Okullar pazartesi günü mü açılıyor, ne zaman açılacak?

Okul açılış tarihi: Okullar pazartesi günü mü açılıyor, ne zaman açılacak?

Eylül ayı için sayılı günler kaldı. Eylül ayı okul açılışı anlamına gelirken tam tarihler merak ediliyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi sınıflara göre farklılık gösterirken öğrenciler ve veliler kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna cevap arıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okul açılış tarihi: Okullar pazartesi günü mü açılıyor, ne zaman açılacak? - Resim: 1

Okul sezonu başlıyor. Öğrenciler ve velililer ilk ders zili için heyecanla bekliyor. Okul öncesi ve 1. sınıflar uyum haftası kapsamında erken başlayacaklar. Tam tarihler merak edilirken en çok yöneltilen soru "Okullar ne zaman açılacak" oluyor. İşte detaylar...

1 | 3
Okul açılış tarihi: Okullar pazartesi günü mü açılıyor, ne zaman açılacak? - Resim: 2

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum haftası kapsamında 1 Eylül'de okula gidecek.

2 | 3
Okul açılış tarihi: Okullar pazartesi günü mü açılıyor, ne zaman açılacak? - Resim: 3

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025

Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

Kaynak: HABER MERKEZİ
3 | 3