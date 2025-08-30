Okul açılış tarihi: Okullar pazartesi günü mü açılıyor, ne zaman açılacak?
Eylül ayı için sayılı günler kaldı. Eylül ayı okul açılışı anlamına gelirken tam tarihler merak ediliyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi sınıflara göre farklılık gösterirken öğrenciler ve veliler kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna cevap arıyor.
Okul sezonu başlıyor. Öğrenciler ve velililer ilk ders zili için heyecanla bekliyor. Okul öncesi ve 1. sınıflar uyum haftası kapsamında erken başlayacaklar. Tam tarihler merak edilirken en çok yöneltilen soru "Okullar ne zaman açılacak" oluyor. İşte detaylar...
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum haftası kapsamında 1 Eylül'de okula gidecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma