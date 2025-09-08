Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
2025-2026 eğitim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul, sabah saatlerinde yoğun bir trafikle güne başladı. Yaz tatilinin bitmesi ve haftanın ilk iş günü olması, ana arterler ve köprülerde büyük bir yoğunluğa neden oldu. Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik akışı oldukça yavaşladı. Kent genelinde D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve sahil yollarında da benzer sıkışıklıklar yaşandı. İBB Cep Trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 71'e ulaştı.
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler sabah erken saatlerde yollara çıkarken, kentin iki yakasında da ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.
Köprü ve ana yollarda yoğunluk
Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Uzunçayır’dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Kozyatağı mevkisinden itibaren trafik ağır seyretti.
D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Bostancı, Kartal ve Pendik bölgelerinde; Edirne istikametinde ise Cevizli’den başlayarak Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli’ne kadar yoğunluk görüldü.
Anadolu ve Avrupa Yakası’nda durum
Anadolu Otoyolu’nda Sancaktepe’den Çamlıca gişelerine ve Altunizade’ye kadar trafik sıkışıklığı yaşandı. Kadıköy-Pendik sahil yolunda Küçükyalı’dan Kadıköy’e kadar her iki yönde, Boğaz hattında ise Beykoz Paşabahçe’ye kadar araç yoğunluğu oluştu.
Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır ilerledi. TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde Bahçeşehir-Mahmutbey gişeleri ile Küçükköy-Hasdal arasında yoğunluk gözlendi.
Yağış ve toplu taşıma etkisi
Sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağış da sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Toplu taşıma araçlarıyla işine ve okuluna gitmek isteyenler metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Trafik yoğunluğu oranı
İBB Cep Trafik verilerine göre sabah saatlerinde yoğunluk oranı Avrupa Yakası’nda yüzde 60, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.