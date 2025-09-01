Okullar ne zaman açılacak? 5. sınıf uyum haftası var mı?
Okul öncesi ve 1. sınıflar uyum haftası nedeniyle bugün okullara başladı. Diğer sınıflar ise kafa karışıklığını gidermek için okul açılış tarihlerini öğrenmek istiyor. Binlerce kişi "Okullar ne zaman açılacak" sorusunu yöneltiyor. Öte yandan 5. sınıfa geçerler de kendileri için uyum haftası olup olmadığını sorguluyor.
Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen için yaz tatilinin sonuna yaklaşırken en merak edilen konulardan biri, yeni eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağı. Uyum haftası nedeniyle tarihler konusunda tereddüde düşenler şimdi sıkça "Okullar ne zaman açılacak" diye soruyor.
Okullar ne zaman açılacak?
Uyum haftası kapsamında okul öncesi ve 1. sınıflar için bugün ilk ders zili çalındı. 5. sınıflar için ise uyum haftası yok. Diğer sınıflar içim 8 Eylül Pazartesi günü okul başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma