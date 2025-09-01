Okullar ne zaman açılacak? 5. sınıf uyum haftası var mı?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen için yaz tatilinin sonuna yaklaşırken en merak edilen konulardan biri, yeni eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağı. Uyum haftası nedeniyle tarihler konusunda tereddüde düşenler şimdi sıkça "Okullar ne zaman açılacak" diye soruyor.

