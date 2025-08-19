Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Öğrenciler için yaz tatili bitmez üzere... Veliler ve öğrenciler yavaş yavaş yeni eğitim sezonuna hazırlanıyor. Okul açılış tarihi konusunda kafa karışıklığı yaşayanların sıklıkla başvurduğu soru ise "Okullar ne zaman açılacak" şeklinde...
Okullar 20 Haziran'da kapandı ve öğrenciler 2 aydır yaz tatilinde... Eylül ayı yaklaşırken bu ay okul sezonunun başlangıcı anlamına geliyor. Okul açılış tarihi okul öncesi eğitim ve 1. sınıflar için farklılık gösteriyor. İşte MEB'in takvimi...
Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma