Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni eğitim yılı takvimi...
Eylül ayına 1 hafta kaldı. Son bahar geliyor ve okul sezonu da açılacak. Okul açılış tarihi ile ilgili kafa karışıklığı yaşayan veliler ve öğrenciler yeni eğitim dönemine sayılı günler kala "Okullar ne zaman açılacak" diye soruyor.
Okulların açılış tarihi, yeni eğitim dönemine hazırlık yapan ailelerin ve öğrencilerin gündemindeki en önemli konulardan biri... Yaz tatilinin sona ermesine günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi sıkça araştırılıyor. İşte okulların açılış tarihi...
Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum haftası kapsamında 1 Eylül'de okula gidecek.
