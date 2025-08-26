Okullar ne zaman açılıyor? Okul 1 Eylül'de mi, 8 Eylül'de mi açılacak?

  1. Dünya Gazetesi
Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdüyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanların başvurduğu soru ise "Okullar ne zaman açılıyor" oluyor. İşte Milli Eğitim bakanlığının yeni eğitim-öğretim yılı takvimi...

Eylül ayına sayılı günler kaldı. Eylül ayı, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı anlamına geliyor. Öğrenciler ilk ders zili için heyecanlanırken son günlerde artarak devam eden soru "Okullar ne zaman açılıyor" şeklinde...

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum haftası kapsamında 1 Eylül'de okula gidecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025

Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

