Okullar ne zaman açılıyor? Okul 1 Eylül'de mi, 8 Eylül'de mi açılacak?
Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdüyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanların başvurduğu soru ise "Okullar ne zaman açılıyor" oluyor. İşte Milli Eğitim bakanlığının yeni eğitim-öğretim yılı takvimi...
Eylül ayına sayılı günler kaldı. Eylül ayı, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı anlamına geliyor. Öğrenciler ilk ders zili için heyecanlanırken son günlerde artarak devam eden soru "Okullar ne zaman açılıyor" şeklinde...
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum haftası kapsamında 1 Eylül'de okula gidecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma