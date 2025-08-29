Okullar pazartesi günü mü açılıyor, ne zaman açılıyor?

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler takvim araştırmasına yöneldi. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte ders zilinin çalacağı tarih büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Kafa karışıklığı yaşayanları art arda yönelttiği soru ise "Okullar ne zaman açılacak" diye soruyor. 1 | 3

Okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum haftası kapsamında 1 Eylül'de okula gidecek. 2 | 3