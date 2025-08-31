  1. Dünya Gazetesi
  4. Okullar yarın mı açılıyor? Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman başlıyor? 5. sınıflara uyum haftası var mı?

Okullar yarın mı açılıyor? Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman başlıyor? 5. sınıflara uyum haftası var mı?

Yaz mevsimi sona erdi, yarından itibaren eylül ayına giriyoruz. Eylül ayı aynı zamanda yeni eğitim-öğretim yılını da ifade ediyor. Okul öncesi ve 1. sınıflar uyum haftası kapsamında erken okula başlayacaklar. Tam tarih konusunda bilgi almak isteyen öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman açılıyor" sorusunu sıklaştırmış durumda...

Yeni eğitim-öğretim yılı için nefesler tutuldu. İlk ders zili için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Okul açılış tarihleri konusunda kafa karışıklığını gidermek isteyenlerin başvurduğu soru ise "Okullar ne zaman açılıyor" oluyor. İşte konuya dair bilgiler...

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvime göre öğrenciler, yaz tatilini 7 Eylül’de tamamlayacak ve ders zili 8 Eylül 2025’te çalacak. Eğitim dönemi 26 Haziran 2026’da sona erecek. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise uyum haftası kapsamında 1 Eylül 2025 tarihinde ders başı yapacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025

Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

