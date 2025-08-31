Okullar yarın mı açılıyor? Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman başlıyor? 5. sınıflara uyum haftası var mı?
Yaz mevsimi sona erdi, yarından itibaren eylül ayına giriyoruz. Eylül ayı aynı zamanda yeni eğitim-öğretim yılını da ifade ediyor. Okul öncesi ve 1. sınıflar uyum haftası kapsamında erken okula başlayacaklar. Tam tarih konusunda bilgi almak isteyen öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman açılıyor" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Yeni eğitim-öğretim yılı için nefesler tutuldu. İlk ders zili için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Okul açılış tarihleri konusunda kafa karışıklığını gidermek isteyenlerin başvurduğu soru ise "Okullar ne zaman açılıyor" oluyor. İşte konuya dair bilgiler...
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvime göre öğrenciler, yaz tatilini 7 Eylül’de tamamlayacak ve ders zili 8 Eylül 2025’te çalacak. Eğitim dönemi 26 Haziran 2026’da sona erecek. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise uyum haftası kapsamında 1 Eylül 2025 tarihinde ders başı yapacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma