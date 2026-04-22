Okullarda yeni güvenlik dönemi: Öğrenci girişinde aileye anlık fotoğraflı bildirim gidiyor
İstanbul’daki bir lisede uygulanan turnikeli güvenlik sistemiyle öğrencilerin okula giriş ve çıkış anları fotoğraflı olarak velilere anlık iletiliyor. Online yoklama desteğiyle öğrencilerin ders takibi de dijital olarak yapılabiliyor.
Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen güvenlik uygulaması kapsamında öğrenciler, kendilerine özel tanımlanan kartlarla turnikelerden geçerek okula giriş yapıyor.
Sistem üzerinden öğrencilerin giriş ve çıkış anları fotoğraflı olarak kayıt altına alınırken, bu bilgiler anlık olarak velilerin telefonlarına gönderiliyor.
Öte yandan okulda uygulanan online yoklama sistemi sayesinde öğrencilerin hangi ders saatinde sınıfta olup olmadığı da dijital olarak takip edilebiliyor. Uygulamanın, hem güvenlik hem de eğitim takibi açısından önemli kolaylık sağladığı ifade ediliyor.
"İlk başta çok tedirgindim ama şimdi içim rahat"
Öğrenci velisi Rabia Karadeniz, uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Başka bir yerden taşındık ve çocuğum bu okula nakil oldu. İlk başta çok tedirgindim, korkuyordum. Ama burası çok iyi bir okul.
Giriş ve çıkışlarda çocuğumun fotoğrafı ve saati bize geliyor. Okula girdiğini ve çıktığını anlık olarak görüyoruz. Bu sistem çok güzel" dedi.
Uygulanan üst düzey güvenlik protokolü dikkat çekiyor.