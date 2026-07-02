Olaylı pist tarih oluyor: 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı geliyor
Trabzon'da iki pistten çıkma olayıyla da hafızalara kazınan Trabzon Havalimanı tarihi bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor. Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı için hazırlıklar hız kazanırken yıllık yolcu kapasitesi 3,5 milyondan 10 milyona çıkarılacak proje, büyük gövdeli uçakların da bölgeye doğrudan sefer yapabilmesinin önünü açacak.
Karadeniz'in en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olan Trabzon Havalimanı, artan yolcu talebine yanıt verebilmek için tarihi bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor. Yaklaşık 70 yıldır hizmet veren mevcut havalimanının yerine, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı ile Trabzon'un hava ulaşım kapasitesi üç katın üzerinde artırılacak.
1957 yılında hizmete açılan Trabzon Havalimanı, yıllar içinde özellikle iç hat seferleri ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayısındaki artışla birlikte Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ulaşım merkezlerinden biri haline gelirken yıllık yaklaşık 3,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşan mevcut tesisi talebi karşılamada yetersiz kalıyor.
Bu nedenle hayata geçirilen Yeni Trabzon Havalimanı Projesi kapsamında, mevcut pistin kuzeyinde deniz üzerinde yaklaşık 3 milyon metrekarelik dolgu alanı oluşturulacak. Projede 3 bin metre uzunluğunda yeni pist, modern terminal binası, apronlar, taksi yolları ve büyük gövdeli uçakların rahatlıkla kullanabileceği altyapı yer alacak.
100 milyon ton kaya ile inşa edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan projenin ihalesi tamamlanırken, yer tesliminin ardından yapım sürecinin hızla başlaması planlanıyor. Yaklaşık 100 milyon ton kaya dolgusunun kullanılacağı projede çalışmalar mevcut hava trafiğini aksatmayacak şekilde yürütülecek. Yeni havalimanının yaklaşık 6 yıllık inşaat sürecinin ardından hizmete açılması hedefleniyor.
Yeni havalimanıyla birlikte Trabzon'un uluslararası hava ulaşım kapasitesi yaklaşık üç kat artırılarak yıllık 10 milyon yolcuya çıkarılacak. Mevcut havalimanına iniş yapamayan büyük gövdeli yolcu uçaklarının da hizmet verebileceği yeni tesisin, başta Körfez ülkeleri olmak üzere uluslararası uçuşların artmasına katkı sağlaması bekleniyor.
1957 yılında "Hava Meydanı" olarak hizmete giren Trabzon Havalimanı, 1995 yılında havalimanı statüsüne kavuştu. İlk yıllarda sınırlı sayıda uçak tipine hizmet veren tesis, 1985 yılında devreye alınan yeni pisti sayesinde uluslararası standartlara ulaştı.
Bugün aynı anda 14 büyük gövdeli ve 4 küçük gövdeli uçağa hizmet verebilen havalimanı, 24 saat esasına göre iç ve dış hat operasyonlarını sürdürüyor.
İki kez pistten çıkan uçaklarla gündeme geldi
Trabzon Havalimanı, geçmişte yaşanan iki pistten çıkma olayıyla da hafızalara kazındı. 1981 yılında Trabzonspor ile oynayacağı lig maçı için Trabzon'a gelen Beşiktaş kafilesini taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Kazada uçakta bulunan 65 kişiden ölen ya da yaralanan olmadı.
Havalimanında en çok konuşulan olay ise 13 Ocak 2018'de yaşandı. Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Ankara-Trabzon seferinin ardından iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıktı. Deniz kıyısında yaklaşık 10 metre kala çamura saplanarak duran uçaktaki 162 yolcu ile 2 pilot ve 4 kabin görevlisi kazayı yara almadan atlattı.
"Büyük uçaklar inemiyordu"
Proje ile ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de şöyle konuştu:
"2 bin 700 metre pist uzunluğuyla birlikte uluslararası uçuş standartlarını belki karşılayabilir nitelikteydi. Ancak büyük gövdeli uçaklar, özellikle Körfez bölgesinden, Suudi Arabistan'dan ve diğer bölgelerden gelen büyük uçaklar inemiyordu. O nedenle ulaşımı sağlayamıyorduk. Ulaştırma Bakanımız, milletvekillerimiz ve hep birlikte Cumhurbaşkanımıza ilettik. Yatırım programına alındı. 27 Aralık'ta ihalesi yapıldı. 20 Ocak'ta da sözleşmesi imzalandı. Süreç hızlı yürüyor.
Şu anda 100 milyon nitelikli bir kaya kütlesi gerekiyor. Yapımcı firmamız da ülkemizin güçlü firmalarından. Son derece modern, Trabzon'a yakışır uluslararası havalimanına kavuşacağız. Çalışmalar sürerken hava trafiği eş zamanlı yürüyecek. Bir taraftan yeni havalimanı yapılırken, uçuş trafiğine halel getirmeyecek tedbirler alınarak süreç yönetilecek."
Yeni havalimanı projesi kapsamında, Trabzonspor tesislerinin geleceği de yeniden şekilleniyor. Proje nedeniyle mevcut tesislerin kamulaştırılması ve kulübün daha modern bir tesise kavuşmasını sağlayacak yeni bir planlama üzerinde çalışmalar yürütülüyor.