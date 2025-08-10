  1. Dünya Gazetesi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilde denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava koşulları ve denizlerdeki tehlikeli dalgalar nedeniyle bazı bölgelerde geçici olarak denize girmek yasaklandı. Meteoroloji verilerine göre kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde, vatandaşların can güvenliği için valilik ve kaymakamlıklar tarafından tedbirler alındı. Peki, hangi bölgelerde denize girişlere izin verilmiyor?

Damla Kaya damla.kaya@dunya.com
Meteoroloji verilerine göre sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr, denizlerde tehlikeli dalgalar ve akıntılar oluşturdu. 

Güvenlik gerekçesiyle bazı il ve ilçelerde kaymakamlıklar ve valilikler, farklı tarihlerde geçici denize girme yasağı getirdi.

Peki, hangi il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı? İşte liste...

TRABZON

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde de 10 Ağustos Pazar günü tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Vatandaşların yasağa uyması istenirken, jandarma ekiplerinin bölgede denetim yapacağı bildirildi.

