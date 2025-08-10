Meteoroloji verilerine göre sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr, denizlerde tehlikeli dalgalar ve akıntılar oluşturdu. 1 | 5

Güvenlik gerekçesiyle bazı il ve ilçelerde kaymakamlıklar ve valilikler, farklı tarihlerde geçici denize girme yasağı getirdi. 2 | 5

Peki, hangi il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı? İşte liste... 3 | 5

TRABZON Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. 4 | 5