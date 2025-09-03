  1. Dünya Gazetesi
Nisan ayında zirai don felaketi ile sınanan Türkiye, kurak geçen yaz ayı boyunca da susuzlukla mücadele verdi. Yurdun dört bir yanından gelen görüntüler kuraklığın ciddiyetini gözler önüne sererken, tarımda çiftçiyi zorlayan susuzluk hayvanları da göçe zorladı. Türkiye'nin en büyük göllerinin ve nehirlerinin çöle döndüğü son günlerde gözler meteorolojiden gelecek güzel haberlere çevrildi. Ancak tahminlere göre eylül ayı da mevsim normallerine göre daha sıcak geçecek. İşte il il kuraklığın fotoğraflara yansıyan korkunç yüzü...

Bursa/Nilüfer Barajı

Bursa'da barajların doluluk oranı geçen yıla oranla yüzde 42'lik düşüş yaşerken, şehrin su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. 

Yozgat/Gelingüllü Barajı

Yozgat'ın önemli su kaynaklarından Gelingüllü Barajı'nda da havzanın büyük kısmı adeta çöle dönerken, suyun çekildiği alanlarda toprak çatlamaları ve derin yarıklar oluştu. 

Bitlis/Güzeldere Vadisi

Bitlis'in doğa harikası Güzeldere Vadisi'ndeki menderesler, kurak geçen yaz mevsiminden dolayı kuruma noktasına geldi.

Balıkesir/Gönen Barajı 

Balıkesir'in önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Gönen çayı üzerine kurulu olan Yenice Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, barajın doluluk oranı yüzde 11,33'e düştü.

Afyon/Eber Gölü

Eber Gölü’ne giriş çıkışlar yasaklandı!

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada kuraklık ve yangınlar ile gündeme gelen Eber Gölü’ne giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kars/Çalı Gölü

 Kars’ta kuraklığın vurduğu Çalı Gölü’nü kuşlar terk etti. Kuş seslerinin yükseldiği gölün içerisinde adacıklar oluştu.

Konya/Tuz Gölü

Kuraklık nedeni ile büyük bir bölümü kuruyan ve küçülen Tuz Gölü’nün Ağustos ayında az bir bölümünde su olmasına rağmen ziyaretçilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Kuraklık ve aşırı buharlaşmadan etkilenen Tuz gölü drone ile görüntülendi.

Ağrı/Patnos Barajı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Barajı, kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekildi. Kuruyan kıyılarda derin çatlaklar oluştu.
Baraj gölünde gözle görülür seviyede yaşanan çekilme, hem tarımsal sulamada hem de bölgedeki ekosistemde endişelere yol açtı.

Konya/Beyşehir Gölü

Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ile Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçelerine kıyısı olan Türkiye’nin en büyük tatlı kaynağı Beyşehir Gölü de kuraklık nedeniyle can çekişiyor.

Edirne/Tunca Nehri

Edirne’deki Tunca Nehri’nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin tükenme noktasına gelmesi sonucu yüzey otlarla kaplanarak, bazı kısımlarda su tamamen yeşile döndü.

Sivas/Kızılırmak

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta su seviyesi alarm veriyor.
Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ’ın eteklerinden doğan ve Samsun’un Bafra ilçesinden Karadeniz’e dökülen Kızılırmak’ta bu yıl su seviyesindeki düşüş dikkat çekti

Nehrin bazı kısımlarında karşıdan karşıya yürüyerek geçmek mümkün hale geldi.

Van/Van Gölü

Birçok türden kuşa ev sahipliği yapan Van Gölü kıyıları ile Adilcevaz ilçesindeki Aygır ve Arin, Ahlat ilçesindeki Nazik ile Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater göllerinde kuraklığın etkisiyle su kaybı yaşanıyor.

Bu nedenle büyük çekilmenin yaşandığı Van Gölü kıyılarında mikrobiyalitler, diğer göllerin kıyılarında da önceden su altında olan geniş alanlar gün yüzüne çıkıyor.

Adana

Adana’da da kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranı düştü.

Meteoroloji verilerine göre yaz boyu yağış görmeyen Adana'ya eylül ayında da yağış yok. Hava sıcaklığı ise 35 derece civarında. 

Denizli/Büyük Menderes

Kınalı koyunlar suya değil, kuruyan toprağa atladı!

Denizli’de asırlık gelenek "Sudan Koyun Geçirme" geleneği, bu yıl tamamen kuruyan Büyük Menderes Nehri yatağında temsili olarak gerçekleştirildi. Vatandaşlar, "Su hayattır, can suyu haktır" pankartlarıyla kuraklığa dikkat çekti.

