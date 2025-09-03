Bursa/Nilüfer Barajı Bursa'da barajların doluluk oranı geçen yıla oranla yüzde 42'lik düşüş yaşerken, şehrin su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. 1 | 14

Yozgat/Gelingüllü Barajı Yozgat'ın önemli su kaynaklarından Gelingüllü Barajı'nda da havzanın büyük kısmı adeta çöle dönerken, suyun çekildiği alanlarda toprak çatlamaları ve derin yarıklar oluştu.

Bitlis/Güzeldere Vadisi Bitlis'in doğa harikası Güzeldere Vadisi'ndeki menderesler, kurak geçen yaz mevsiminden dolayı kuruma noktasına geldi.

Balıkesir/Gönen Barajı Balıkesir'in önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Gönen çayı üzerine kurulu olan Yenice Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, barajın doluluk oranı yüzde 11,33'e düştü.

Afyon/Eber Gölü Eber Gölü'ne giriş çıkışlar yasaklandı! Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada kuraklık ve yangınlar ile gündeme gelen Eber Gölü'ne giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kars/Çalı Gölü Kars'ta kuraklığın vurduğu Çalı Gölü'nü kuşlar terk etti. Kuş seslerinin yükseldiği gölün içerisinde adacıklar oluştu.

Konya/Tuz Gölü Kuraklık nedeni ile büyük bir bölümü kuruyan ve küçülen Tuz Gölü'nün Ağustos ayında az bir bölümünde su olmasına rağmen ziyaretçilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Kuraklık ve aşırı buharlaşmadan etkilenen Tuz gölü drone ile görüntülendi.

Ağrı/Patnos Barajı Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Barajı, kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekildi. Kuruyan kıyılarda derin çatlaklar oluştu.

Baraj gölünde gözle görülür seviyede yaşanan çekilme, hem tarımsal sulamada hem de bölgedeki ekosistemde endişelere yol açtı.

Konya/Beyşehir Gölü Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ile Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçelerine kıyısı olan Türkiye'nin en büyük tatlı kaynağı Beyşehir Gölü de kuraklık nedeniyle can çekişiyor.

Edirne/Tunca Nehri Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin tükenme noktasına gelmesi sonucu yüzey otlarla kaplanarak, bazı kısımlarda su tamamen yeşile döndü.

Sivas/Kızılırmak Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta su seviyesi alarm veriyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta bu yıl su seviyesindeki düşüş dikkat çekti Nehrin bazı kısımlarında karşıdan karşıya yürüyerek geçmek mümkün hale geldi.

Van/Van Gölü Birçok türden kuşa ev sahipliği yapan Van Gölü kıyıları ile Adilcevaz ilçesindeki Aygır ve Arin, Ahlat ilçesindeki Nazik ile Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater göllerinde kuraklığın etkisiyle su kaybı yaşanıyor. Bu nedenle büyük çekilmenin yaşandığı Van Gölü kıyılarında mikrobiyalitler, diğer göllerin kıyılarında da önceden su altında olan geniş alanlar gün yüzüne çıkıyor.

Adana Adana'da da kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranı düştü. Meteoroloji verilerine göre yaz boyu yağış görmeyen Adana'ya eylül ayında da yağış yok. Hava sıcaklığı ise 35 derece civarında.