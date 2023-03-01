Öncesi ve sonrası... Kahramanmaraş şehir merkezindeki yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar

Şehir Atlası Proje Direktörü Muhammet Kurtcephe AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'tan önce Türkiye'nin birçok şehrinde çekim yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde şehir merkezi ve ilçelerini kapsayan kültür ve tarih envanteri fotoğraf çekimine başladıklarını belirten Kurtcephe, şunları anlattı:

"Şehir Atlası isimli proje ile ülkemize, geleceğimize bugünün fotoğraf tekniğiyle bir miras bırakmak için yola çıktık. Şehirleri havadan ve yerden 360 derece fotoğraflıyoruz, yazılımla dijital tur haline getiriyoruz. Kahramanmaraş'ta kültürün tarihi envanterini çıkarmak için kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ve şehri fotoğrafladık. 600 noktadan çektiğimiz fotoğrafları yazılımla dijital tur haline getirdik."