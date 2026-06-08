ÖSYM 2026 YKS sınav yerlerini ne zaman açıklayacak? Üniversite sınav giriş belgesi bugün mü açıklanıyor?
YKS sınav giriş belgesi yakın zamanda açıklanacak. Milyonlarca aday sınava girecekleri ilçeyi ve binayı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Haftanın ilk gününde aramalar daha da yoğunlaşmış durumda... Tekrar tekrar gelen soru "YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.
YKS 2026'ya 12 gün kaldı. Hem ailelerin hem de adayların gözü şu sıra sınav giriş belgesinde... Yeni haftaya girilirken beklenti de artmış durumda... Sınav yerlerinin bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu... Sıkça yöneltilen soru ise "2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" şeklinde...
2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı?
Hayır, ÖSYM henüz YKS 2026 sınav giriş belgesini erişime açmadı. Kurum genelde sınavdan on gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu sebeple 10 Haziran'da sınav giriş belgesinin yayımlanması bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alacak.
Sınavda hangi testler yer alacak?
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecekler.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2026 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklar. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “(ÖSYM TARAFINDAN 2026 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TYT, AYT VE YDT SINAVLARINA ESAS) ORTAK DERSLERE AİT KAZANIM VE AÇIKLAMALAR” Millî Eğitim Bakanlığının
https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_11/26164023_2026_yks.pdf internet adresinden yayımlandı.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2026-AYT ve/veya 2026-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunlu.