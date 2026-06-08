ÖSYM 2026 YKS sınav yerlerini ne zaman açıklayacak? Üniversite sınav giriş belgesi bugün mü açıklanıyor?

YKS 2026'ya 12 gün kaldı. Hem ailelerin hem de adayların gözü şu sıra sınav giriş belgesinde... Yeni haftaya girilirken beklenti de artmış durumda... Sınav yerlerinin bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu... Sıkça yöneltilen soru ise "2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" şeklinde...