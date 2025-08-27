ÖSYM DGS tercihlerini başlattı mı? DGS tercih başvurusu ne zaman?
DGS tercih sürecinin başlamasına az bir süre kaldı. ÖSYM tarihleri netleştirmezken adaylar da sorgulama içinde... Bir bilgi almak amacıyla arama motorları ve sosyal medya aracı olarak kullanılıyor. Beklentiler cuma gününe kadar işlemlerin başlayacağı yönünde...
DGS sonuç ilanı sonrası şimdi yeni süreçte DGS tercihleri var. Başarılı puan alan adaylar bir an evvel tercih işlemlerini yapmak istiyor. Fakat tarihler henüz netleşmedi. Bu sebepler "DGS tercih başvurusu ne zaman" sorusu artıyor.
DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
27 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla ÖSYM'den resmi bir duyuru gelmedi. Geçen yıl tercihler sonuç ilanı ardından 9. günde başlamıştı. Bu sene aynı süreç işlemezken beklentiler cuma gününe kadar işlemlerin başlayacağı yönünde...
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.