ÖSYM duyurdu: DGS tercihleri başladı! DGS tercih robotu erişime açıldı | 2025 DGS tercih kılavuzu
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için kritik süreç başladı. ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımladı ve tercih tarihlerini açıkladı. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih robotu nasıl kullanılacak?
DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-DGS tercih işlemleri 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15’te başladı ve 4 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapabilecek.
DGS tercih robotu açıldı mı?
Evet. ÖSYM, tercih süreciyle birlikte DGS tercih robotunu da erişime açtı. Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan ilke ve kuralları dikkate alarak seçimlerini gerçekleştirecek.
DGS tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, 2025-DGS yerleştirmeleri için hazırlanan tercih kılavuzunu resmi internet sitesinde yayınladı. Kılavuzda, yerleştirme esasları, program kontenjanları ve adayların dikkat etmesi gereken detaylar yer alıyor.
ÖSYM, adayların tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini vurgularken, tercih işlemlerinin yalnızca elektronik ortamda yapılabileceğini hatırlattı.
DGS TERCİH KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ