ÖSYM duyurdu: DGS tercihleri başladı! DGS tercih robotu erişime açıldı | 2025 DGS tercih kılavuzu

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merakla beklediği tercih süreci başladı. Önlisans eğitimini lisans seviyesine tamamlamak isteyen öğrenciler için ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımladı ve tercih tarihlerini duyurdu.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-DGS tercih işlemleri 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15’te başladı ve 4 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapabilecek.