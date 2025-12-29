ÖSYM KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama sonuç tarihi duyuruldu mu?

Memur adayları başvurularını yaptı, sonuçları bekliyor. KPSS-2025/2 tercih sonuç tarihini belli olmaması nedeniyle aramalar bir hayli hızlanmış durumda... ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık ziyaret ediliyor ve sosyal medya üzerinden de talepler dile getiriliyor. İşte olası tarih ile ilgili bilgiler...