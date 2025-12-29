ÖSYM KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama sonuç tarihi duyuruldu mu?
KPSS tercih sonuçları için heyecan dorukta... Haftanın ilk gününde bir gelişme olup olmadığı kontrol ediliyor. ÖSYM'den yapılacak açıklama sabırsızlıkla beklenirken süreç ile ilgili bilgi almak isteyenler "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Memur adayları başvurularını yaptı, sonuçları bekliyor. KPSS-2025/2 tercih sonuç tarihini belli olmaması nedeniyle aramalar bir hayli hızlanmış durumda... ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık ziyaret ediliyor ve sosyal medya üzerinden de talepler dile getiriliyor. İşte olası tarih ile ilgili bilgiler...
KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Bir önceki tercihler 17 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu yıl gözler 2 Ocak'ta olacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.