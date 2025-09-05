ÖSYM tarafından 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS tercihleri sona erdi ve sonuç heyecanı başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı takviminde sonuç tarihine yer verilmemesi sebebiyle adaylar araştırmaya koyuldu. Geçen seneki süreç merak ediliyor ve "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
2025 DGS tercih dönemi sona erdi ve şimdi tüm gözler ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları duyurusunda. Adaylar, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak için girdikleri bu kritik sınavın ardından, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Herkesin dilindeki soru ise "2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler 2025 DGS tercih sonuçları için 7 Eylül'e çevrildi. 2024'te başvurular 24 Eylül'de bitmiş ve sonuçlar üç gün sonra, 27 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında bu tarih ön plana çıkıyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.