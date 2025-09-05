ÖSYM tarafından 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS tercih dönemi sona erdi ve şimdi tüm gözler ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları duyurusunda. Adaylar, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak için girdikleri bu kritik sınavın ardından, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Herkesin dilindeki soru ise "2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...