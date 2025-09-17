ÖSYM üzerinden YKS ek tercih başvuruları başladı mı? 2025 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Üniversite adayların gözü kulağı YKS ek tercihlerinde... İlk tercihlerden istediğini elde edemeyen on binler, ikinci fırsattan yararlanıp bir üniversiteye yerleşmek istiyor. Her gün konu ile ilgili bilgi alınmak istenirken sıkça "YKS ek tercih başvuruları başladı mı" sorusu geliyor.
YKS ek tercih başvuru tarihleri on binlerce kişinin gündeminde... Bugün itibarıyla YKS ilk tercih sonuçlarının üzerinden 23 gün geçti ve aramalar her geçen gün sıklaşıyor. Bir gelişme olup olmadığını öğrenmek amacıyla gelen soru ise "2025 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak" oluyor.
YKS ek tercihler ne zaman başlar?
YKS ek tercihler için bugün bir duyuru yayımlanmadı. 2024 yılında ilk tercih sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilmiş, ek tercih başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Süreç aynı işlediği takdirde YKS 2025 ek tercihlerinin 18 Eylül gibi başlaması öngörülüyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız