ÖSYM üzerinden YKS ek tercih başvuruları başladı mı? 2025 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

YKS ek tercih başvuru tarihleri on binlerce kişinin gündeminde... Bugün itibarıyla YKS ilk tercih sonuçlarının üzerinden 23 gün geçti ve aramalar her geçen gün sıklaşıyor. Bir gelişme olup olmadığını öğrenmek amacıyla gelen soru ise "2025 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak" oluyor.