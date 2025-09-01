ÖSYM üzerinden YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor?
YKS ek tercih başvuruları ÖSYM üzerinden ne zaman başlıyor? Adaylar bu sorunun yanıtını merakla bekliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için umut kapısı olan ek tercih dönemiyle ilgili aramalar eylül ayının ilk günü itibarıyla sıklaştı. İşte olası tarih...
YKS 2025 tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihlerini bekliyor. Bu ikinci şanstan yararlanmak isteyenler sürekli olarak ÖSYM'nin sitesini ziyaret ederek "Tercihler ne zaman başlayacak" sorusunu iletiyor. İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin takviminde henüz net bir tarihe yer verilmedi. Geçen seneki başlama tarihi olan 6 Eylül göz önüne alındığında, bu yıl da ek yerleştirmelerin eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.