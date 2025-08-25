ÖSYM'den müjdeli haber geldi! YKS tercih sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama linki...

YKS tercih sonuçları geçen yıl, işlemlerin bitmesinin ardından 9. günde ilan edilmişti. Bu yıl bu süre uzarken yeni hafta ile birlikte umutlar iyice arttı. ÖSYM, sabırsız bekleyişe saat 09.45'te son verdi.

YKS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM saat 09.45'te yaptığı duyuru ile sonuçları ilan etti. Kurum'dan yapılan açıklamada "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır." denildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ