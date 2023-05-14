Oyunu vermeye yeniçeri kıyafeti ve atla geldi

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi.

Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur." diye konuştu.