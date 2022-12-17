Özel harekat polislerinin 54 saatlik 2022 tatbikatı tamamlandı

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu ve Çiftealan Mahallesi kırsalında yapılan tatbikat 54 saat sürdü.

Yerli ve milli silah ile mühimmatların kullanıldığı arazide yapılan tatbikat, timlerin helikopter eşliğinde hava destekli arama, tarama faaliyeti ve polis helikopterinin tespit ettiği hedef noktayı kara timlerine bildirmesiyle başladı.