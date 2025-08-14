CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Bayrampaşa mitinginde flaş bir çıkış yaptı. Özel, yaptığı konuşmada "Tayyip Bey, 'turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, 12'yi bekle. AK Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi" dedi. Bu gelişme sonrası konuşmanın içeriği merak konusu oldu. Sıkça "Özgür Özel saat 12.00'de ne açıklayacak" sorusu geliyor. 1 | 3

Özgür Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı konuşmanın içeriği henüz bilinmiyor. Kulislere sızan bir bilgi de yok. 2 | 3