Özgür Özel saat 12.00'de ne açıklayacak?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özel, "Tayyip Bey, 'turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, 12'yi bekle" dedi. Bu gelişme sonrası herkes CHP liderinin ne açıklayacağını merak etmeye başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Bayrampaşa mitinginde flaş bir çıkış yaptı. Özel, yaptığı konuşmada "Tayyip Bey, 'turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, 12'yi bekle. AK Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi" dedi. Bu gelişme sonrası konuşmanın içeriği merak konusu oldu. Sıkça "Özgür Özel saat 12.00'de ne açıklayacak" sorusu geliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı konuşmanın içeriği henüz bilinmiyor. Kulislere sızan bir bilgi de yok.
CHP lideri Özel'in Bayrampaşa mitinginde yaptığı konuşma şöyle:
"Adalet Bakanı, bugün konuşurken kızmışım, 'lan' demişim, bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı, yarın 12'yi bekle. AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, yarın 12'yi bekle. Yarın 12'de, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bütün basın mensuplarını çağırıyorum. İmzalı, yazılı, açık açık isimler yazıyor. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi. Siz hani bizden yarın belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak, ne çalacak göreceğiz. Yarın 12'de göreceğiz bakalım, ak tarafı da karar tarafı da. Hodri meydan!"