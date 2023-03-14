Pakistan'da buğday hasadından büyüleyen fotoğraflar
Dünyada ilk on buğday üreticisinden biri olan Pakistan'da başlayan hasat dönemi objektiflere sıra dışı fotoğraflarla yansıdı. Adeta bir görsel şölene dönen hasat döneminde yerel halkın görüntüleri drone kameralarına yansıdı.
Buğday, pamuk, şeker kamışı, mango, hurma ve kinnow türü mandalina üretiminde dünyanın ilk on üreticisi arasında yer alan Pakistan’ın Haydarabad kentinde buğday hasadı başladı.
Ülkede yetiştirilen tarım ürünlerinden buğday, pirinç, pamuk ve şeker kamışı gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) yüzde 4.9 katkıda bulunurken, diğer ürünler yüzde 2.1'lik bir katkı da sağlıyor.
Birbirinden ilginç anları drone görüntülerine yansıyan hasat döneminde tüm aile bireyleri birlikte çalışıyor.