Google Haberler

Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı!

Paris'te Louvre Müzesi'nde yaşanan kraliyet mücevheri soygununun ertesi günü, müze kapalı olmasına rağmen çevresinde yoğunluk yaşandı. Paha biçilemez değerde sekiz mücevherin çalınmasının ardından turistler, olay yerine akın ederek fotoğraf çekmeye devam etti. Fransız savcılık, hırsızların Sen Nehri cephesinden merdivenle içeri girdiğini belirtti. Olay güvenlik önlemlerini tartışmaya açarken, İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacın hasarlı halde bulunduğu açıklandı.

Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 1

Fransa'nın başkenti Paris, dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre'da yaşanan büyük bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Hırsızların, müzeden paha biçilemez değerde sekiz kraliyet mücevherini çaldığı bildirildi.

1 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 2

Olayın ertesi günü yani bugün müze ziyarete kapalı olmasına rağmen, çok sayıda turist fotoğraf çekmek için bölgeye akın etti.

2 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 3

Savcı: Hırsızlar nehrin cephesinden içeri girdi

Ulusal basına konuşan Paris Savcısı Laure Beccuau, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini belirterek, "Hırsızların müzenin Sen Nehri’ne bakan cephesine bir merdiven dayadıkları ve pencereyi açarak içeri girdikleri tespit edildi" dedi.

3 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 4

Savcı Beccuau, titizlikle organize edilmiş bu soygunu gerçekleştiren dört kişinin hâlâ arandığını aktardı.

4 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 5

Çalınan mücevherlerden biri bulundu

Savcılık, çalınan eserlerden İmparatoriçe Eugenie'nin tacının hasarlı şekilde müze dışında bulunduğunu doğruladı. Ayrıca niteliği açıklanmayan bir başka mücevherin de soygunun yaşandığı bölmede tespit edildiği bildirildi.

5 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 6

Güvenlik önlemleri sorgulanıyor

Olay, müzede uygulanan güvenlik protokollerinin yetersizliği yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi.

6 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 7

Kültür Bakanı Rachida Dati, soygun sırasında iki alarmın devreye girdiğini belirterek, birinin müzenin dış cephesinde, diğerinin ise eserlerin sergilendiği vitrinde aktif hale geldiğini açıkladı.

7 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 8

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'nin 'Apollo Galerisi' bölümünde gerçekleşen hırsızlık, sadece 7 dakika sürdü. Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

8 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 9
9 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 10
10 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 11
11 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 12
12 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 13
13 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 14
14 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 15
15 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 16
16 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 17
17 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 18
18 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 19
19 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 20
20 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 21
21 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 22
22 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 23
23 24
Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı! - Resim: 24
24 24