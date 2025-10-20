Paris'te soygun sonrası Louvre Müzesi'nin önü doldu taştı!
Paris'te Louvre Müzesi'nde yaşanan kraliyet mücevheri soygununun ertesi günü, müze kapalı olmasına rağmen çevresinde yoğunluk yaşandı. Paha biçilemez değerde sekiz mücevherin çalınmasının ardından turistler, olay yerine akın ederek fotoğraf çekmeye devam etti. Fransız savcılık, hırsızların Sen Nehri cephesinden merdivenle içeri girdiğini belirtti. Olay güvenlik önlemlerini tartışmaya açarken, İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacın hasarlı halde bulunduğu açıklandı.
Fransa'nın başkenti Paris, dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre'da yaşanan büyük bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Hırsızların, müzeden paha biçilemez değerde sekiz kraliyet mücevherini çaldığı bildirildi.
Olayın ertesi günü yani bugün müze ziyarete kapalı olmasına rağmen, çok sayıda turist fotoğraf çekmek için bölgeye akın etti.
Savcı: Hırsızlar nehrin cephesinden içeri girdi
Ulusal basına konuşan Paris Savcısı Laure Beccuau, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini belirterek, "Hırsızların müzenin Sen Nehri’ne bakan cephesine bir merdiven dayadıkları ve pencereyi açarak içeri girdikleri tespit edildi" dedi.
Savcı Beccuau, titizlikle organize edilmiş bu soygunu gerçekleştiren dört kişinin hâlâ arandığını aktardı.
Çalınan mücevherlerden biri bulundu
Savcılık, çalınan eserlerden İmparatoriçe Eugenie'nin tacının hasarlı şekilde müze dışında bulunduğunu doğruladı. Ayrıca niteliği açıklanmayan bir başka mücevherin de soygunun yaşandığı bölmede tespit edildiği bildirildi.
Güvenlik önlemleri sorgulanıyor
Olay, müzede uygulanan güvenlik protokollerinin yetersizliği yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi.
Kültür Bakanı Rachida Dati, soygun sırasında iki alarmın devreye girdiğini belirterek, birinin müzenin dış cephesinde, diğerinin ise eserlerin sergilendiği vitrinde aktif hale geldiğini açıkladı.
Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'nin 'Apollo Galerisi' bölümünde gerçekleşen hırsızlık, sadece 7 dakika sürdü. Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.