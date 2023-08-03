Pazar boncuğu fasulyesinde hasat başladı: Kilosu 50 liradan satılacak
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin üreticileri hasada başladı. Üreticilerden Vildan Kurt, 3 dekar araziye ekim yaptığını, ilk ürünlerini tüccara kilogramı 45-50 liradan teslim ettikleri ifade etti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin üreticileri hasada başladı.
İlçede yaklaşık 1750 dekar alanda üretimi yapılan fasulye çeşidi, kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığı gibi özellikleriyle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'nın yanı sıra birçok ilden rağbet görüyor.
Üreticileri ziyaret ederek hasada yardım eden ve dondurma ikramında bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazarcık boncuğunun içine et konulmadan tüketilebilecek lezzette bir çeşit olduğunu söyledi.
Bu ürünün tescilli olduğunu belirten Tekin, "Pazaryeri ilçesinin önemli geçim kaynaklarından biri. İnşallah bu sezon çiftçilerimiz için bol ve bereketli olur." dedi.