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  4. Pazar boncuğu fasulyesinde hasat başladı: Kilosu 50 liradan satılacak

Pazar boncuğu fasulyesinde hasat başladı: Kilosu 50 liradan satılacak

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin üreticileri hasada başladı. Üreticilerden Vildan Kurt, 3 dekar araziye ekim yaptığını, ilk ürünlerini tüccara kilogramı 45-50 liradan teslim ettikleri ifade etti.

 Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin üreticileri hasada başladı.

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İlçede yaklaşık 1750 dekar alanda üretimi yapılan fasulye çeşidi, kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığı gibi özellikleriyle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'nın yanı sıra birçok ilden rağbet görüyor.

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Üreticileri ziyaret ederek hasada yardım eden ve dondurma ikramında bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazarcık boncuğunun içine et konulmadan tüketilebilecek lezzette bir çeşit olduğunu söyledi.

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Bu ürünün tescilli olduğunu belirten Tekin, "Pazaryeri ilçesinin önemli geçim kaynaklarından biri. İnşallah bu sezon çiftçilerimiz için bol ve bereketli olur." dedi.

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