Pazar boncuğu fasulyesinde hasat başladı: Kilosu 50 liradan satılacak Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin üreticileri hasada başladı. Üreticilerden Vildan Kurt, 3 dekar araziye ekim yaptığını, ilk ürünlerini tüccara kilogramı 45-50 liradan teslim ettikleri ifade etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin üreticileri hasada başladı. 1 | 7

İlçede yaklaşık 1750 dekar alanda üretimi yapılan fasulye çeşidi, kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığı gibi özellikleriyle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'nın yanı sıra birçok ilden rağbet görüyor. 2 | 7

Üreticileri ziyaret ederek hasada yardım eden ve dondurma ikramında bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazarcık boncuğunun içine et konulmadan tüketilebilecek lezzette bir çeşit olduğunu söyledi. 3 | 7