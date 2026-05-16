Pazartesi okullar tatil mi? 18 Mayıs'ta okul var mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Salı günü milyonlar meydanlarda kutlama yapacak. 19 Mayıs resmi tatilken 18 Mayıs Pazartesi günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler de okulların durumunu merak ediyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları dolduracak. Salı günü tatil fakat pazartesi gününün tatil olup olmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...
Ülkemizde 19 Mayıs resmi tatildir fakat 18 Mayıs tatil değildi. Pazartesi günü tüm kamu kurum ve kuruluşları açık olacak ve okullar da eğitim-öğretime devam edecek.
19 Mayıs'ta okullar, kamu kurum kuruluşları, bankalar, borsa, sağlık ocağı, noterler, kargolar kapalı olacak.