Pegasus'tan 5 Euroya bilet fırsatı: İşte kampanyanın geçerli olduğu rotalar
Havayolu şirketi Pegasus, 20. yılına özel 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında geçerli 5 Euro + vergiler kampanyası başlattı.
Pegasus, 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) biletlerinde geçerli 5 Euro + vergiler kampanyasını yolcuların ilgisine sundu.
Kampanya kapsamında alınan biletler, 18 Kasım 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
12 bin koltukla sınırlı olan kampanya kapsamında, Light Paket seçimine özel olarak 3 Euroya kabin bagaj hakkı ve 3 Euroya 12 kilogramlık uçak altı bagaj hakkı seçenekleri de sunuluyor.
Kampanya hangi hatlarda geçerli?
İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar...
İzmir - Ercan - İzmir
Antalya - Ercan - Antalya
Çukurova - Ercan - Çukurova
Ankara - Ercan - Ankara
Hatay - Ercan - Hatay
İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan - İstanbul Sabiha Gökçen
7 Euro + vergiler kampanyasındaki uçuşlar
Kayseri - Ercan - Kayseri
Diyarbakır - Ercan - Diyarbakır
Gaziantep - Ercan - Gaziantep
Trabzon - Ercan - Trabzon