Pegasus'tan 5 Euroya bilet fırsatı: İşte kampanyanın geçerli olduğu rotalar

Havayolu şirketi Pegasus, 20. yılına özel 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında geçerli 5 Euro + vergiler kampanyası başlattı.

Pegasus, 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) biletlerinde geçerli 5 Euro + vergiler kampanyasını yolcuların ilgisine sundu.

Kampanya kapsamında alınan biletler, 18 Kasım 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. 

12 bin koltukla sınırlı olan kampanya kapsamında, Light Paket seçimine özel olarak 3 Euroya kabin bagaj hakkı ve 3 Euroya 12 kilogramlık uçak altı bagaj hakkı seçenekleri de sunuluyor.

Kampanya hangi hatlarda geçerli?

İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar...

İzmir - Ercan - İzmir

Antalya - Ercan - Antalya

Çukurova - Ercan - Çukurova

Ankara - Ercan - Ankara

Hatay - Ercan - Hatay

İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan - İstanbul Sabiha Gökçen

7 Euro + vergiler kampanyasındaki uçuşlar

Kayseri - Ercan - Kayseri

Diyarbakır - Ercan - Diyarbakır

Gaziantep - Ercan - Gaziantep

Trabzon - Ercan - Trabzon

Kaynak: HABER MERKEZİ
