Pelin Kıyga'nın feci ölümü... Bir çocuk annesiydi!
Mersin'in Tarsus ilçesinde halatı kopan asansör aşağı düştü, 27 yaşındaki bir çocuk annesi Pelin Kıyga hayatını kaybetti.
Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 27 yaşındaki Pelin Kıyga asansöre bindi. Bu sırada halatı kopan asansör yere çakıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörle düşen Kıyga'yı ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti.
Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Kıyga, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.