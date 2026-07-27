Petrol koridorunda trafik 11 gemiye düştü

Üç tanker Kızıldeniz’e girdi

Pazar günkü düşük trafiğe rağmen üç petrol tankeri Aden Körfezi yönünden Kızıldeniz’e giriş yaptı. Gemilerin ikisini Suudi Arabistan’a ilerleyen çok büyük ham petrol tankerleri oluşturdu.

Üçüncü tankerin Rusya bağlantılı olduğu belirlendi. Boğaza giren gemi sayısının sınırlı kalması, Suudi limanlarına yükleme için ulaşması gereken boş tanker akışının henüz normalleşmediğine işaret etti.