Peynirden nişasta, sucuktan dil çıktı! Hileli gıdalar bir kez daha ifşa edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncellemeyi sürdürüyor. Son incelemelerde bazı markaların peynirlerinde nişasta, sucuklarda ise sakatata (dil-kalp) rastlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve hileli ürünlere yönelik yayımladığı listeye yeni markalar ekledi. Listede bal, baharat, sucuk, peynir, sosis gibi ürünler yer aldı.
Bir markanın peynirinde nişasta tespit edildi. Çiğ börek harcında sakatata (kalp) rastlandı.
Dana sucukta da sakatata (dil) rastlanırken; bir markanın balında da taklit veya tağşiş tespit edildi.
Öte yandan, sağlığı tehlikeye düşerek gıdalar listesine de yeni ürünler eklendi. Buna göre, Vigro For Men Power&Love Ginseng Chocolate” isimli çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.
Yusuf Dedeoğlu Gıda Sumak ürününde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boyaya rastlandı.
İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine eklenen yeni ürünler...
Peynirden nişasta çıktı!
- Erdalbey Çiftliği - Tam Yağlı Tulum Peyniri (1 Kg) - Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti
- Erdal Süt - Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Topak Peyniri - Koyun Sütü Tespit Edilmemesi
- Halil Ağa - Tam Yağlı Ayçekirdeği - Mısır Çeşnili Taze Eritme Peyniri - Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti
- Ardıç Börek - Çiğ Börek Harcı - Sakatat (Kalp) Tespiti
- Joy Pizza - Dana Dilimli Sosis - Kanatlı Eti Tespiti
- Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları - Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Piliç sucukta kanatlı eti tespit edildi
- Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları - Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
- Afyonkarahisar Efem Sucukları - Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
- Afyon Güçbirliği - Dilimli Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
- Ertuğ - Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Sucukta sakatata rastlandı
- Hancıoğlu - Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
- Efe Gururlu - Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk - Kanatlı Eti Tespiti
- Köytaş Et Mamulleri - Isıl İşlem Görmüş Sucuk - Sakatat (Dil) Tespiti
- Danacı - Gurme Dana Sucuk - Sakatat (Baş Eti) Tespiti
- İnci Çiftliği - Isıl İşlem Görmüş Piliç Parmak Sucuk - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
- Karacahisar - Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
- Vatan Kasap - Dana Sucuk - Sakatat (Dil ve Kalp) Tespiti
Balda taklit veya tağşiş tespiti
- Pervari Tat Bal - Siirt Pervari Tat Bal Petekli Akasya Çiçek Balı - Taklit veya Tağşiş Tespiti
- Safari Petekli Çiçek Balı - Safari Petekli Çiçek Balı - Taklit veya Tağşiş Tespiti
Çikolatada ilaç etken maddesi!
- Doğasan İnş. Otom. Tur. Danışmanlık ve Reklamcılık - Osman Tavşan – Dereotlu Eritme Peyniri – Natamisin Tespiti
- Vigro For Men Power&Love Ginseng Chocolate - İlaç Etken Maddesi Tespiti
- Yusuf Dedeoğlu Gıda - Sumak - Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti