Piyasa 7 Temmuz için gün sayıyor! İşte güncel en uygun sıfır otomobil kampanyaları (Haziran 2024)

AB mevzuatına uyum çerçevesinde Mayıs 2020’de yılında hazırlanan ve sıfır otomobil satışlarına ilişkin düzenlemeleri içeren mevzuatın yürürlüğe girmesi için son 1 ay kaldı. Bu kapsamda yeni mevzuat dahilinde istenen özelliklere sahip olmayan sıfır araçların satışları yapılamayacak.

* Yolun hız limitine göre geri bildirim veren bir hız sabitleme sistemi,

Araç, yolcu ve yayaları korumak ve karayolu güvenliğini sağlamak için atılan adımların bazıları şöyle:

Otomobil markaları neden "kampanya yarışı" içerisinde?

7 Temmuz itibarıyla mevcut yönetmeliğe uymayan araçlar hakkında satış yasağı getirilirken, konuya dair şöyle bir istisna yer alıyor; Bir önceki yıl yani 2023 yılında ilgili markanın toplam satış adedinin sadece yüzde 10’u kadar aracı stokundan 7 Temmuz sonrası satabilir.

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: "Avrupa’dan gelen araçlar siparişten 2-3 ay, Asya’dan gelenler ise 4-5 ay önce çıkan araçlar. Mayıs başında alınan kararla markaların elinde standart dışı on binlerce araç kalma durumu oluştu. Bu araçlar ülkeye gelecek ancak satışı mevcut tabloya göre mümkün olmayacak."