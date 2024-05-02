Piyasasının 5 kat altına lüks otomobil: Sosyal medyada satılıyorlar, kesinlikle alınmamalı! Üzerinde haciz bulunan veya birden fazla haciz nedeniyle ödeme yapılamayan araçlar, sosyal medya üzerinden evraksız bir şekilde satılıyor. Yabancı plakalı araçlar da bu kapsamda satılanlar arasında. Normalde 3.5 milyon liraya satılan araçlar, 1.1 milyon liraya kadar düşük fiyatlara bulunabiliyor. Uzmanlar bu araçların satın alınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Haciz altına alınan araç sahipleri, araçlarını evraksız bir şekilde, değerinin oldukça altında fiyatlarla sosyal medya platformlarında satmaya çalışıyorlar. Araç üzerindeki haciz miktarının yüksek olması, birden fazla kişinin haciz koyması ve borcun ödenme olasılığının düşük olması nedeniyle, araçlar yasadışı bir şekilde evraksız olarak satılıyor. 1 | 7

BU EVRAKSIZ ARAÇLARLA NE YAPILIYOR? Satılan araçların akıbeti genellikle belirsiz. Bu işi yapan kişiler genellikle araçları ya parçalayarak kullanıyor ya da "change" adı verilen bir sistemle, kazalı ve yüksek onarım maliyetine sahip araçların şasi numaralarını değiştirerek ve bu araçları tekrar piyasaya sürüyor. Uzmanlar tarafından tespit edilebilen bu "change" sistemleri genellikle merdivenaltı tamirhanelerde uygulanmakta. 2 | 7

CHANGE İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR? Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; İşlemi daha iyi anlatmak gerekirse, şöyle bir örnek verilebilir: Diyelim ki bir aracınız var ve bir kaza geçirdiniz. Ancak, aracınızın onarımı için istenen fiyatlar oldukça yüksek. Bu durumda, hacizli bir aracı düşük bir fiyata alarak, hacizli aracın şasi numarasını kazalı aracın şasi numarası ile değiştirerek, aslında iki aracın birleşiminden yeni bir araç elde edilmiş oluyor. Kazalı olan aracın işe yarar parçaları ayrıca satılırken, geri kalan kısmı ya hurda demir olarak satılır ya da terk edilir. Bu işleme halk arasında "change" deniyor. 3 | 7