Plaj ücretsiz, lahmacun 250 TL

Ücretsiz deniz keyfini uygun fiyatlı ve lezzetli yemeklerle birleştiren Bodrum Halk Plajları, hem Bodrum'da yaşayanların hem de tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmez duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Ekonomik, temiz ve konforlu bir yaz günü geçirmek isteyenler için halk plajları, bu yaz da en çok tercih edilen adresler arasında yer alıyor.