POLİS HAFTASI 2025: 10 Nisan Polis Günü için anlamlı mesajlar ve sözler

Nisan ayının ikinci haftasında kutlanan Polis Haftası, bu yıl 7-13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşiyor. 10 Nisan Polis Günü’nü de kapsayan bu özel hafta boyunca, kamu düzenini sağlamak adına görev yapan polislerin özverili çalışmaları çeşitli etkinliklerle anılıyor. 1 | 7

Temelleri 10 Nisan 1845’te yayımlanan Polis Nizamnamesi ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ülkenin dört bir yanında güvenlik ve huzur için çalışan binlerce emniyet mensubu, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen tören ve programlarla onurlandırılıyor. 2 | 7

Vatandaşlar ise sosyal medya ve mesaj platformlarında, sevdikleri polislerin haftasını kutlamak için internetten "2025 Polis Haftası mesajları", "En güzel ve anlamlı Haftası kutlama mesajları" araştırıyor. İşte bu özel hafta için paylaşılabilecek bazı kutlama mesajları... 3 | 7