POLİS HAFTASI 2025: 10 Nisan Polis Günü için anlamlı mesajlar ve sözler
2025 yılı itibarıyla Polis Haftası 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor. 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla, kamu düzenini sağlayan ve halkın güvenliği için özveriyle çalışan emniyet teşkilatına dair kutlama mesajları öne çıkıyor. “Polis Haftası ne zaman?” sorusu araştırılırken, vatandaşlar anlamlı ve duygusal Polis Haftası kutlama mesajı paylaşmak için en güzel sözleri arıyor. İşte Polis Haftası 7-10 Nisan kutlama mesajları ve sözleri... Yeni, anlamlı, kısa, uzun ve en güzel Polis Haftası kutlama mesajları.
Nisan ayının ikinci haftasında kutlanan Polis Haftası, bu yıl 7-13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşiyor. 10 Nisan Polis Günü’nü de kapsayan bu özel hafta boyunca, kamu düzenini sağlamak adına görev yapan polislerin özverili çalışmaları çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Temelleri 10 Nisan 1845’te yayımlanan Polis Nizamnamesi ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ülkenin dört bir yanında güvenlik ve huzur için çalışan binlerce emniyet mensubu, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen tören ve programlarla onurlandırılıyor.
Vatandaşlar ise sosyal medya ve mesaj platformlarında, sevdikleri polislerin haftasını kutlamak için internetten "2025 Polis Haftası mesajları", "En güzel ve anlamlı Haftası kutlama mesajları" araştırıyor. İşte bu özel hafta için paylaşılabilecek bazı kutlama mesajları...
• Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yılını gururla kutluyor, tüm emniyet mensuplarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
• Görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun. Emeklerinizin hakkı ödenmez.
• Huzurun, güvenliğin ve adaletin teminatı olan kahraman polislerimizin 10 Nisan Polis Günü’nü ve Polis Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
• Gecesini gündüzüne katarak milletin can ve mal güvenliğini sağlayan tüm polislerimize teşekkür ediyoruz. Polis Haftası’nız kutlu olsun.