Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul'daki riskli 5 ilçeyi açıkladı

Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde meydana gelen depremler endişe yaratmaya devam ediyor. Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi riskli ilçelere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile depremde olan yıkımların neden olduğunu açıkladı. Ercan, 5 ilçede oturan yurttaşlar için dikkat çekti.