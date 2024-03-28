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  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul'daki riskli 5 ilçeyi açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul'daki riskli 5 ilçeyi açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak İstanbul'daki riskli 5 ilçeye dikkat çekti.

Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde meydana gelen depremler endişe yaratmaya devam ediyor. Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi riskli ilçelere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile depremde olan yıkımların neden olduğunu açıkladı. Ercan, 5 ilçede oturan yurttaşlar için dikkat çekti.

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Prof. Dr. Ercan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı."

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Ardından bir paylaşım daha yapan Prof. Ercan'ın sözleri dikkat çekti:

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