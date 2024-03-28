Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul'daki riskli 5 ilçeyi açıkladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak İstanbul'daki riskli 5 ilçeye dikkat çekti.
Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde meydana gelen depremler endişe yaratmaya devam ediyor. Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi riskli ilçelere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile depremde olan yıkımların neden olduğunu açıkladı. Ercan, 5 ilçede oturan yurttaşlar için dikkat çekti.
Prof. Dr. Ercan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı."
Ardından bir paylaşım daha yapan Prof. Ercan'ın sözleri dikkat çekti: