Prof. Dr. Naci Görür fayın güneybatısındakileri işaret etmişti: Konteynerlere yerleştiriliyorlar Tokat'ta meydana gelen meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgede artçı depremler sürüyor. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar görenlerin konteynere yerleşmeye başladığını bildirdi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Fay üzerinde hareketlenmeler fazla" diyerek fayın güneybatısında yaşayanlar için uyarıda bulunmuştu.

Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor. Bölgede artçı depremler de devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, son olarak 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Vali Hatipoğlu, deprem bölgesine konteyner sevkinin devam ettiğini söyledi. 1 | 5

Konteynerlerin kurulma çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurulum çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sulusaray'da, Artova'da, Yeşilyurt'ta konteyner kurulumu tamamlandı. Sulusaray'da 56, Artova'da 16, Yeşilyurt'ta 1 konteyner kurulumu yaptık" dedi. 2 | 5

Konteynerlerin kurulması işlemini ekiplerin yaptığını belirten Hatipoğlu, "Konteynerlerde toplam 327 vatandaşımız yaşıyor. Sulusaray'da 24, Yeşilyurt'ta 19 konteyner daha kuracağız. Devletimizin tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı. 3 | 5