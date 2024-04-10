Prof. Dr. Naci Görür yüreklere su serpmişti... Elazığ'daki depremin etkileri görüntülendi
Elazığ'da meydana gelen depremin bölgedeki etkileri havadan görüntülen. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün "Bu ve önceki depremleri düşününce bölgede daha büyük deprem beklemiyorum" değerlendirmesi yaptığı depremin ardından Bahçe köyünde yaşanan heyelan ve yarıklar dikkat çekti. Dr. Kenan Akbayram, bu tarz heyelanların her an yaşanabileceğini söyledi.
Elazığ'da 30 Mart'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl'ün Bahçeli köyünde içme suyu kanalında oluşan kayma ile arazideki yarıklar dron ile görüntülendi.
Elazığ'da 30 Mart'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl'ün Bahçeli köyünde içme suyu kanalında oluşan kayma ile arazideki yarıklar dron ile görüntülendi.
Depremin ardından tahliye deposunda suyun kesildiğinin fark edilmesi üzerine köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki su kanalını kontrol eden Bahçeli köyü muhtarı Sıtkı Karakoç ve bazı vatandaşlar, kanalda belirgin şekilde kayma olduğunu ve boruların patladığını, arazinin dereye bakan kısmında heyelan oluştuğunu, çeşitli derinliklerde de yarıklar meydana geldiğini gördü.
Durumun iletilmesi üzerine bölgede inceleme yapan Bingöl Üniversitesi (BÜ) Enerji, Çevre, Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, bazı tespitlerde bulundu.