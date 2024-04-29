Prof. Dr. Naci Görür'ün 7 üzeri deprem uyarısı yaptığı Hakkari için AFAD da harekete geçti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler Doğu Anadolu'daki fay hareketliliğine çevrildi. Deprem bilimciler, Hakkari'ye dikkat çekerek 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunuyor. AFAD olası Hakkari depremi için hazırlıklara başladı. 2 bin 800 çadır depolara bırakıldı. Şemdinli-Yüksekova fayını işaret eden jeologlar 7'lik deprem üretme potansiyeli olduğunu vurguladı.
Yer bilimcilerin olası bir deprem için uyardığı Hakkari’de deprem hazırlıkları hızlandı. Hakkari ve Yüksekova’da bazı kamu ve okul binaları boşaltılırken, AFAD da olası deprem için kent genelinde hazırlıklara başladı.
Hakkari Valiliği, birinci derece deprem kuşağında yer almaları nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli’de konteyner alanları belirleyip, şu ana kadar polis ve jandarmadan oluşan 650 kişiye de arama kurtarma eğitimi verdi.
AFAD’ın hazırlıkları kapsamında da 2 bin 800 çadır, Hakkari kent merkezi ile Yüksekova’daki depolara bırakılırken, TIR’larla getirilen ilk 200 konteyner ise Şemdinli ilçesinde vinçlerle belirlenen alana bırakıldı.
Deprem uzmanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede aşırı sıkışma olduğu ve basınç biriktirdiğini söylüyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümünden araştırmacılar Şemdinli-Yüksekova fay hattını inceledi. Araştırmanın sonuçları 2 ay sonra açıklanacak olsa da bölgedeki aktif fay hattı tespit edildi.
Şemdinli-Yüksekova fayının da deprem üretme riskliyle ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Şemdinli-Yüksekova fayı burada. Yüksekova düzlüğünü görüyorsunuz, burada güneyini sınırlıyor, Şemdinli'den devam ediyor, Irak'a doğru uzanan bir fay. Yaklaşık 100 kilometre boyunda bir fay. Büyük kırıldığı zaman 7'lik deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Yalnız Şemdinli'de zemin yapısı daha iyiydi. Şemdinli sağlam zemine kurulmuş ama Yüksekova'da zemini daha sıvı. Olası bir depremde Yüksekova'nın Şemdinli'den daha fazla etkilenmesi yüksek olacak" diye konuştu.
Naci Görür'den 7 ve üzeri uyarısı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de 18 ili sayarak deprem uyarısında bulunmuştu. "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" demişti.