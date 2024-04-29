Prof. Dr. Naci Görür'ün 7 üzeri deprem uyarısı yaptığı Hakkari için AFAD da harekete geçti

Yer bilimcilerin olası bir deprem için uyardığı Hakkari’de deprem hazırlıkları hızlandı. Hakkari ve Yüksekova’da bazı kamu ve okul binaları boşaltılırken, AFAD da olası deprem için kent genelinde hazırlıklara başladı.

Hakkari Valiliği, birinci derece deprem kuşağında yer almaları nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli’de konteyner alanları belirleyip, şu ana kadar polis ve jandarmadan oluşan 650 kişiye de arama kurtarma eğitimi verdi.

AFAD’ın hazırlıkları kapsamında da 2 bin 800 çadır, Hakkari kent merkezi ile Yüksekova’daki depolara bırakılırken, TIR’larla getirilen ilk 200 konteyner ise Şemdinli ilçesinde vinçlerle belirlenen alana bırakıldı.