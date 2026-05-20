Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya depremi sonrası bölge bölge uyardı: Uzun süredir kırılmadı, deprem bekliyoruz
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede 6 Şubat depremlerinin etkisinin sürdüğünü söyledi. Tüysüz, özellikle uzun yıllardır kırılmamış fayların bulunduğu bölgeleri ve çevresine dikkat çekerek "Hazır olunması gerekiyor" uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntının bölgede beklenen depremlerden biri olduğunu ifade etti.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirten Tüysüz, sığ olması nedeniyle yüzeyde daha şiddetli hissedildiğini ifade etti. NTV'ye konuşan Tüysüz, depremin Malatya’nın güneydoğusunda, Tanışık ve Pelitli köyleri civarında meydana geldiğini aktaran Tüysüz, bölgenin 6 Şubat depremleri sonrası hareketliliğin sürdüğü alanlardan biri olduğunu kaydetti.
"Stres biriken bir fay kırıldı"
Depremin meydana geldiği hattın Doğanşehir’den başlayan ve “Çığlık Fayı” olarak bilinen sistem üzerinde bulunduğunu ifade eden Tüysüz, geçtiğimiz dönemde Kale ilçesinde yaşanan depreme de işaret etti.
Bölgede stres birikiminin sürdüğünü belirten Tüysüz, "Burada mevcut bir fayın, üzerine stres birikmiş olan bir fayın kırıldığını gösteriyor"dedi.
5.6 büyüklüğündeki deprem hasar yaratır mı?
5.6 büyüklüğündeki depremin olağan koşullarda büyük yıkım yaratmasının beklenmediğini söyleyen Tüysüz, kötü yapılarda ve dayanıksız yapılarda hasar oluşabileceğini ifade ederek, “Umuyorum ki büyük bir hasar meydana gelmemiştir” diye konuştu.
"5 ve 6 büyüklüğünde depremler beklenir"
6 Şubat 2023 depremlerinin etkisinin bölgede halen devam ettiğini belirten Tüysüz, bazı kırılmamış faylar üzerinde stres biriktiğini söyledi. Bu tür depremlerin sürpriz olmadığını ifade eden Tüysüz, “Bu bölgenin sıkıştığını ve özellikle bazı kırılmamış faylar üzerinde stresler biriktiğini biliyoruz. 5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde depremler bölgenin hemen hemen her tarafı için beklenir depremlerdir” dedi.
Depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Tüysüz, "Yapılacak en mantıklı şey, bu tür depremlere her an olacakmış gibi hazır olmak" ifadelerini kullandı.
İlk 3 gün uyarısı: Artçılar olacaktır
Depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanmasının doğal olduğunu belirten Tüysüz, ilk günlerde 4.6-4.7 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek artçıların görülebileceğini söyledi. Tüysüz, “Özellikle ilk 3 gün içerisinde bu tür artçıları bekleriz. Daha sonra da olursa bizim için sürpriz olmaz” değerlendirmesinde bulundu.
Bingöl, Palu ve Yedisu’ya dikkat çekti
Açıklamasının son bölümünde Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki aktif faylara dikkat çeken Tüysüz, özellikle uzun yıllardır kırılmamış fayların bulunduğu alanlar konusunda uyarıda bulundu.
Bingöl, Palu ve Yedisu çevresinde deprem üretme potansiyeli taşıyan faylar bulunduğunu belirten Tüysüz, “Doğu Anadolu Bölgesi çok fazla aktif fayın olduğu bir bölge. Bunlar içerisinde kırılmamış fayların olduğu bölgeler var. Örneğin Bingöl çevresi, Palu çevresi gibi bölgelerde, Bingöl-Yedisu’da olduğu gibi uzun yıllardır kırılmamış ve deprem oluşturmasını beklediğimiz faylar var” dedi.
"Bugün, yarın, belki 50 sene sonra..."
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Tüysüz, "Hazır olmak gerekiyor. Ne zaman olacağını bilmek mümkün değil. Bugün, yarın, belki 50 sene sonra" ifadelerini kullandı.