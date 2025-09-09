Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Bayram tarihleri...
İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği, Ramazan ve Kurban Bayramı için sabırsızlık gitgide artıyor. Bu mübarek günlerin takvimdeki yerini merak eden milyonlar, aylar öncesinden "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" sorularını yöneltmeye başladı. İşte 2026 bayram tarihleri...
Birlik ve beraberliği pekiştiren, dayanışmayı ön plana çıkaran dini bayramlar her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 2026 yılı yaklaşırken bayram tarihleri de zaman zaman vatandaşlar tarafından aratılıyor. Plan yapmak isteyenler de "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü