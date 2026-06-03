Reha Muhtar evli miydi? Reha Muhtar eşi ve çocukları kimdir?
Yazar, yorumcu, ana haber sunucusu Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar'dn gelen acı haber sonrası hayatına dair bazı bilgiler araştırılmaya başlandı. Muhtar'ın eşi ve çocuklarının kimler olduğu öğrenilmeye çalışılıyor. İşte detaylar...
1990'lı yılların ikinci yarısında geniş kitleler tarafından tanınan ve yaptığı programlarla adından bir hayli söz ettiren Reha Muhtar bu sabah yaşamını yitirdi. Bu acı gelişme sonrası aramlar bir hayli hızlanırken "Reha Muhtar evli miydi", "Reha Muhtar eşi ve çocukları kimdir" sorusu da sıklaştı.
Reha Muhtar eşi ve çocukları kimdir?
İlişkileri ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar, 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi. Beş yıl süren bu evlilik 1988 yılında sona erdi. Muhtar, 2000 yılında İstanbul Baltalimanı'nda satın aldığı yalıyla da dönemin medyasında geniş yer buldu.
2001 yılında şarkıcı Nilüfer ile birliktelik yaşamaya başlayan Muhtar'ın ilişkisi yaklaşık iki yıl sürdü ve çift, 2003 yılında yaptıkları ortak açıklamayla ayrıldıklarını duyurdu. Daha sonra 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen ile yaşadığı ilişki magazin gündeminde sıkça yer aldı.
2008 yılında oyuncu Deniz Uğur ile birliktelik yaşamaya başlayan Reha Muhtar'ın bu ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olarak bilinirken, Deniz Uğur ile ilişkisinden 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adlı ikiz çocukların da babasıdır.