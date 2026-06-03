Reha Muhtar evli miydi? Reha Muhtar eşi ve çocukları kimdir?

Reha Muhtar eşi ve çocukları kimdir?

İlişkileri ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar, 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi. Beş yıl süren bu evlilik 1988 yılında sona erdi. Muhtar, 2000 yılında İstanbul Baltalimanı'nda satın aldığı yalıyla da dönemin medyasında geniş yer buldu.

2001 yılında şarkıcı Nilüfer ile birliktelik yaşamaya başlayan Muhtar'ın ilişkisi yaklaşık iki yıl sürdü ve çift, 2003 yılında yaptıkları ortak açıklamayla ayrıldıklarını duyurdu. Daha sonra 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen ile yaşadığı ilişki magazin gündeminde sıkça yer aldı.