Resmi Gazete'de yayımlandı: Darphane 124 kamu işçisi alacak

Adaylar sözlü sınava alınacak

Kurayla belirlenen adaylar, daha sonra tarihi ve saati ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak. İşçi kadrolarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, 2 aylık deneme süresiyle yasal asgari ücret üzerinden göreve başlatılacak.

Kura sonuçları ve sürece ilişkin tüm duyurular Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.