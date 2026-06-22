Resmi Gazete'de yayımlandı: Darphane 124 kamu işçisi alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 14 meslekte 124 kamu işçisi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 26 Haziran'a kadar yalnızca İŞKUR'un internet sitesi üzerinden alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne 124 kamu işçisi alınacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'daki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 14 meslek için işçi alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular 26 Haziran'a kadar yapılacak
Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 26 Haziran'a kadar yapabilecek.
Çevrim içi başvuru dışında şahsen, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
İŞKUR'a yapılan başvuruların ardından teslim edilmesi gereken evraklara ilişkin liste, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden duyurulacak.
Noter kurası 27 Temmuz'da çekilecek
İşçi alımı sürecinde, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun adaylar arasından açık iş sayısının 4 katı kadar asıl aday noter kurasıyla belirlenecek.
Noter kura çekimi, 27 Temmuz saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.
Kura tarihi veya yerinde değişiklik olması halinde duyuru kurumun internet adresinden yayımlanacak.
Adaylar sözlü sınava alınacak
Kurayla belirlenen adaylar, daha sonra tarihi ve saati ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak. İşçi kadrolarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, 2 aylık deneme süresiyle yasal asgari ücret üzerinden göreve başlatılacak.
Kura sonuçları ve sürece ilişkin tüm duyurular Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.