Resul Kurt Adıyaman'da dokunmadık omuz bırakmadı 14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Partiler seçim çalışmalarına hız verdi. Depremden en büyük zararı gören şehirlerin başında gelen Adıyaman’da da çalışmalar sürüyor. Adıyaman’da özellikle AK Parti 1.sıra Milletvekili Adayı Resul Kurt da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurt hem şehir merkezinde, hem ilçelerde, hem de köylerde ziyaretlerini sürdürüyor. Kurt depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için için çalışıyor. Kurt, özellikle konteyner ihtiyacı olan köylere ve yerleşim yerlerine konteyner ulaştırma noktasında çalışmalara hız verdi. 1 | 30

Kurt depremden en çok zarar gören illerin başında gelen Adıyaman’da son durumu anlattı. Depremde Adıyaman’ın sesinin çok çıkamadığını anlatan Kurt Adıyaman’ın yüzde 90’ının depremden hasar gördüğünü anlattı. 2 | 30

İşte Resul Kurt’un açıklamaları: Adıyamanlı hemşerilerimizde, her yerde var ama Anadolu’da ‘Anadolu irfanı’ dediğimiz Adıyaman, Malatya insan profili olarak da birbirine çok yakın ve birbirine çok benzer. 3 | 30