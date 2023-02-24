Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 1 yıl geride kaldı
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 1 yılı geride bıraktı. 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başlayan süreç boyunca birçok önemli gelişme savaşın seyrini değiştirdi. Tüm dünyadaki dengelerin yerinden oynamasını sağladı.
Şubat
24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kuzeyden, doğudan ve güneyden Ukrayna'yı işgalin emrini verdi.
Mart
2 Mart'ta Rusya, güneydeki Herson şehrinin kontrolünü ele geçirdi. Rus kuvvetleri, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporizhzhia Nükleer Santrali de dahil olmak üzere Zaporizhzhia bölgesinin büyük bir bölümünü işgal etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzakere çağrılarının ardından Ukrayna ve Rusya’dan gelen heyetler, ilk kez İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.
Nisan
9 Nisan'da Rus füzelerin hedefleri doğudaki Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonuna oldu. Bu saldırıda 52 sivil hayatını kaybetti ve 100'den fazla kişi yaralandı.
Mayıs
16 Mayıs'ta Ukrayna'nın Mariupol'da kalan son kalesi olan dev Azovstal çelik fabrikası da Rus kuvvetlerine teslim olmayı kabul etti. Mariupol'ün düşüşü, Ukrayna'yı Azak kıyılarından ayırdı ve Rusya sınırından Kırım'a giden kara koridorunu güvence altına aldı.