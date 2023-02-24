Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 1 yıl geride kaldı

Mart

2 Mart'ta Rusya, güneydeki Herson şehrinin kontrolünü ele geçirdi. Rus kuvvetleri, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporizhzhia Nükleer Santrali de dahil olmak üzere Zaporizhzhia bölgesinin büyük bir bölümünü işgal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzakere çağrılarının ardından Ukrayna ve Rusya’dan gelen heyetler, ilk kez İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.