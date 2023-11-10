Saat 9’u 5 geçe hayat 1 dakikalığına durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk milleti saygı ve özlemle andı. 85 yıllık hasret saat 9’u beş geçe bir kez daha yürekleri yaktı. Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı, ebedi istirahatgâhı Anıtkabir başta olmak üzere yurdun her köşesinde bir millet Ata’sına saygı durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında saygıyla anıldı. Tekirdağ’da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
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