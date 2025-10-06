Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması gelecek mi? Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?
Türkiye uzun yıllardır yaz saati uygulamasını yürürlükte tutuyor. Ekim ayının gelişi ile birlikte bu yıl bu uygulamadan vazgeçilip vazgeçilmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak için "Saatler geri alınacak mı" sorusunu yöneltiyor. İşte son durum...
Ülkemizde 2026'dan bu yana yaz saati uygulaması devrede... Vatandaşlar, özellikle de öğrenci ve veliler bu uygulamanın değişmesini isterken bu günlerde konu gündeme gelmiş durumda... Binlerce kişi her gün "Saatler geri alınacak mı" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
Saatler geri alınacak mı?
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından kış saati uygulaması ile ilgili bir duyuru gelmedi. Yaz saati uygulamasının bu yıl da devam edeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple saatler geri alınmayacak.
Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?
Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.