Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması gelecek mi? Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?

Saatler geri alınacak mı?

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından kış saati uygulaması ile ilgili bir duyuru gelmedi. Yaz saati uygulamasının bu yıl da devam edeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple saatler geri alınmayacak.