Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Yaz saati uygulaması bitecek mi?

Dünya ve Avrupa ekim ayında kış saati uygulamasına geçiyor. Ülkemizde ise 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması sürüyor. Bu yıl değişiklik olup olmayacağını öğrenmek isteyenler konu hakkında bilgi almak adına "Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak" sorusunu yöneltiyor. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir açıklama geldi mi?