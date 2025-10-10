Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Yaz saati uygulaması bitecek mi?
Türkiye uzun yıllar önce kış saati uygulamasına son verdi. Bu politika özellikle öğrenciler ve veliler tarafından tepki ile karşılanırken ekim ayının ortalarına doğru ilerlenirken "Saatler geri alınacak mı" sorusu hızlanmış durumda... İşte konuya dair bilgiler...
Dünya ve Avrupa ekim ayında kış saati uygulamasına geçiyor. Ülkemizde ise 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması sürüyor. Bu yıl değişiklik olup olmayacağını öğrenmek isteyenler konu hakkında bilgi almak adına "Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak" sorusunu yöneltiyor. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir açıklama geldi mi?
Bu yıl saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulamasının yeniden gelmesi öngörülmüyor ve bu sebeple saatlerin de geri alınması beklenmiyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?
Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.