Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yollarda hareketlilik de arttı. Bayram ziyareti ya da tatil amacıyla yola çıkan sürücüler, trafikte yoğunluk oluştururken, İçişleri Bakanlığı da güvenli sürüş için tedbirlerini artırıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla sabit radar sistemlerinin ve diğer denetim araçlarının etkin şekilde kullanılacağını açıkladı. 1 | 12

Özellikle çevreyolları ve otoyollarda görev yapan sabit radarlar, belirlenen noktalarda hız ihlallerini tespit ediyor. Bu sistemler, yol kenarlarına kurulan TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) direkleri aracılığıyla da hız denetimi yapabiliyor. Hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem otomatik olarak uygulanıyor. 2 | 12

Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radarların ve elektronik denetleme sistemlerinin yer aldığı noktaları resmi internet sitesinde duyurdu. Ancak gezici radar araçlarının güzergâhlarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu gezici denetim araçları, genellikle fazla sayıda antenle donatılmış ve yol kenarında konuşlanmış özel araçlardan oluşuyor. Sürücülere radar uygulaması yapılan alanlarda önceden 'Radar Hız Kontrolü' tabelasıyla uyarı yapılıyor. 3 | 12